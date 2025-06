Idosa cai em golpe durante corrida por aplicativo e perde R$ 940 Motorista alegou falha no pagamento e convenceu idosa a usar cartão de débito Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/06/2025 - 15h56 (Atualizado em 11/06/2025 - 15h56 ) twitter

Idosa cai em golpe durante corrida por aplicativo e fica com prejuízo de quase R$ 1 mil

Marlene, uma idosa de 70 anos, foi vítima de um golpe durante uma corrida por aplicativo em Santo André. Após fazer compras, ela solicitou um carro por aplicativo para retornar à sua residência. O valor previsto para a corrida era de R$ 9,40. No entanto, ao final do trajeto, o motorista alegou que o pagamento não havia sido processado automaticamente. Ele sugeriu que Marlene pagasse com cartão de débito, resultando em uma cobrança indevida de R$ 940.

Aposentada e acostumada a utilizar esse tipo de serviço, Marlene estranhou a demora do motorista, que afirmou precisar abastecer antes de buscá-la. Após perceber a fraude no dia seguinte, ela registrou um boletim de ocorrência e contatou a empresa responsável pelo aplicativo. A plataforma bloqueou o motorista envolvido e restituiu o valor perdido à cliente.

Marlene destacou que a foto no aplicativo não correspondia ao motorista que realizou a corrida. Especialistas recomendam que usuários confirmem os valores no aplicativo após as corridas e considerem utilizar cartões de crédito com seguro para evitar fraudes semelhantes.

Assista ao vídeo - Idosa cai em golpe durante corrida por aplicativo e fica com prejuízo de quase R$ 1 mil

