Idosa morre atropelada após vencer câncer em Embu das Artes (SP) Motorista fugiu sem prestar socorro; investigação está em andamento Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/05/2025 - 16h22 (Atualizado em 21/05/2025 - 16h22 )

Filho de idosa morta atropelada após vencer um câncer fala com o Balanço Geral

Dona Celia Rodrigues da Silveira, de 66 anos, foi atropelada fatalmente por uma caminhonete em alta velocidade enquanto atravessava uma faixa de pedestres em Embu das Artes, na Grande São Paulo. Ela havia saído para comprar pão e leite, como fazia diariamente após vencer uma batalha contra o câncer de mama.

O motorista do veículo fugiu sem prestar socorro e ainda não foi identificado. Dona Celia foi levada ao hospital com fraturas no braço e clavícula, mas não resistiu aos ferimentos. A tragédia ocorreu a menos de cem metros de sua casa.

A caminhonete estava registrada em nome de uma empresa do interior de São Paulo. Foi descoberto que o veículo era usado fora do expediente por um funcionário que acabou sendo demitido após análise das imagens do trajeto.

O filho de Dona Celia expressou insatisfação com a simples demissão do motorista e espera que a empresa também seja responsabilizada. Parentes e amigos pretendem usar essa perda para conscientizar sobre segurança no trânsito local. A investigação continua em busca de mais informações.

