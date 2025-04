Idoso é preso após explosão que matou bisneta em São Paulo Discussão por aluguel levou a explosão fatal na Brasilândia Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/04/2025 - 15h11 (Atualizado em 22/04/2025 - 15h11 ) twitter

Idoso é preso suspeito de ter causado desabamento que matou bebê em SP

Um homem de 73 anos foi preso em São Paulo após causar uma explosão que resultou no desabamento de uma casa e na morte de sua bisneta, Maitê Alice, de apenas quatro meses. A Secretaria de Segurança Pública informou que a explosão ocorreu durante uma discussão sobre aluguel entre o idoso, dono do imóvel, e seus inquilinos, que são seus parentes.

O incidente deixou o homem com queimaduras em 70% do corpo; ele está internado sob escolta policial. Juliana Ferreira, mãe da criança, e sua outra filha, Manuela, de 12 anos, também ficaram feridas. O caso foi registrado como homicídio, lesão corporal e explosão criminosa. A perícia técnica da Polícia Civil investiga as causas exatas da explosão. Testemunhas relataram a suspeita de um vazamento de gás como causa provável.

