Imigrantes têm cachorra morta em ataque na frente das crianças em São Paulo

Família de imigrantes tem cadelinha morta na frente das crianças em área nobre de São Paulo

Uma família de imigrantes vivia em uma praça no bairro dos Jardins, em São Paulo, quando enfrentou um ataque violento que resultou na morte de sua cachorra Pandora. O ato ocorreu após uma discussão iniciada por um homem que, segundo testemunhas, proferiu comentários xenofóbicos. A agressão resultou em ferimentos fatais na cachorrinha Pandora, que tentou defender a família.

Os imigrantes, constituídos por pai, mãe e dois filhos, estavam na capital paulista há dois anos, sustentando-se através do artesanato. Sua busca por um abrigo foi prejudicada pela falta de documentação. No entanto, a comunidade local ajudou com a regularização burocrática e na obtenção de uma nova moradia após o incidente.

O agressor alegou ter agido em defesa própria, afirmando que foi alvo de pedras no dia do crime. Entretanto, moradores locais destacam a agressividade e os comentários discriminatórios que antecederam o ataque.

As autoridades locais foram acionadas e esforços estão em andamento para garantir a segurança da família. Apesar do homem responsável pela morte de Pandora ainda estar em liberdade, a comunidade continua mobilizada em apoio aos imigrantes, ajudando-os a recomeçar em sua nova morada.

