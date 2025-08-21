Logo R7.com
Incêndio atinge cobertura de prédio em construção no centro de SP

Bombeiros enfrentam desafios para controlar chamas em Santa Cecília

  • Incêndio atinge cobertura de prédio em construção em Santa Cecília, SP.
  • Fogo pode ter sido provocado por curto-circuito; materiais inflamáveis aceleraram a propagação.
  • Seis viaturas do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas; dois trabalhadores evacuaram o local com segurança.
  • Investigação das causas e avaliação de danos estão em andamento pelas autoridades.

 

Um incêndio foi registrado na cobertura de um edifício em construção na região de Santa Cecília, em São Paulo. O incidente ocorreu por volta das 13 horas, com a suspeita inicial de que o fogo tenha começado devido a um curto-circuito. Seis viaturas do Corpo de Bombeiros foram enviadas para combater as chamas intensas.

O prédio ainda estava em obras, contendo materiais inflamáveis como madeira e botijões de gás, o que acelerou a propagação do incêndio. Dois trabalhadores foram vistos no local, mas conseguiram evacuar a área afetada a tempo. A fumaça densa e tóxica representou um risco significativo para as pessoas próximas.

Onde ocorreu o incêndio registrado?

O incêndio ocorreu em um edifício em construção na região de Santa Cecília, em São Paulo.

Qual foi a causa suspeita do incêndio?

A suspeita inicial é de que o incêndio tenha começado devido a um curto-circuito.


Quantas viaturas do Corpo de Bombeiros foram enviadas para combater o incêndio?

Seis viaturas do Corpo de Bombeiros foram enviadas para combater as chamas.

Houve algum risco para as pessoas nas proximidades durante o incêndio?

Sim, a fumaça densa e tóxica representou um risco significativo para as pessoas próximas ao local.


