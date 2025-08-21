Incêndio atinge cobertura de prédio em construção no centro de SP Bombeiros enfrentam desafios para controlar chamas em Santa Cecília Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/08/2025 - 15h46 (Atualizado em 21/08/2025 - 15h46 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Incêndio atinge cobertura de prédio em construção em Santa Cecília, SP.

Fogo pode ter sido provocado por curto-circuito; materiais inflamáveis aceleraram a propagação.

Seis viaturas do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas; dois trabalhadores evacuaram o local com segurança.

Investigação das causas e avaliação de danos estão em andamento pelas autoridades.

Incêndio de grandes proporções atinge cobertura de prédio em construção no centro de SP

Um incêndio foi registrado na cobertura de um edifício em construção na região de Santa Cecília, em São Paulo. O incidente ocorreu por volta das 13 horas, com a suspeita inicial de que o fogo tenha começado devido a um curto-circuito. Seis viaturas do Corpo de Bombeiros foram enviadas para combater as chamas intensas.

O prédio ainda estava em obras, contendo materiais inflamáveis como madeira e botijões de gás, o que acelerou a propagação do incêndio. Dois trabalhadores foram vistos no local, mas conseguiram evacuar a área afetada a tempo. A fumaça densa e tóxica representou um risco significativo para as pessoas próximas.

Onde ocorreu o incêndio registrado?

O incêndio ocorreu em um edifício em construção na região de Santa Cecília, em São Paulo.

Qual foi a causa suspeita do incêndio?

A suspeita inicial é de que o incêndio tenha começado devido a um curto-circuito.

Quantas viaturas do Corpo de Bombeiros foram enviadas para combater o incêndio?

Seis viaturas do Corpo de Bombeiros foram enviadas para combater as chamas.

Houve algum risco para as pessoas nas proximidades durante o incêndio?

Sim, a fumaça densa e tóxica representou um risco significativo para as pessoas próximas ao local.

Assista ao vídeo - Incêndio de grandes proporções atinge cobertura de prédio em construção no centro de SP

