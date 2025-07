Incêndio em Barueri mobiliza bombeiros há mais de um dia Fogo destrói galpões de varejo na Grande São Paulo; bombeiros seguem em alerta Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 21/07/2025 - 14h00 (Atualizado em 21/07/2025 - 14h00 ) twitter

Incêndio em Barueri (SP) já dura 30 horas e atinge galpões no local

Um incêndio que já dura mais de 30 horas destruiu galpões em Barueri, na Grande São Paulo, onde eram armazenadas mercadorias de várias lojas de varejo. O fogo começou no domingo e, embora controlado, ainda há fumaça no local, exigindo a presença contínua dos bombeiros para evitar que as chamas voltem.

O Corpo de Bombeiros conseguiu controlar as chamas mais intensas, mas permanece no local para realizar o rescaldo. A situação ainda é crítica e as chamas podem se reacender. O incêndio destruiu praticamente todas as mercadorias armazenadas, incluindo eletrodomésticos e alimentos.

As equipes continuam monitorando o local, verificando áreas que ainda estão quentes e podem apresentar risco de novos focos de incêndio. A operação enfrenta dificuldades especialmente durante a noite devido à visibilidade reduzida.

