Festival do Milho, em São Paulo, apresenta receitas nutritivas feitas com o cereal

O Festival do Milho, que acontece no Memorial da América Latina, em São Paulo , oferece mais de 150 opções de pratos feitos com o cereal Segundo a nutricionista Lourdes, o milho é "riquíssimo em vários nutrientes", incluindo fibras, B1, B3 e ferro, contribuindo para a saciedade e manutenção do peso. O evento também oferece produtos sem lactose e glúten, e música ao vivo . É pet-friendly e possui uma área reservada para celíacos.



