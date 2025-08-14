Logo R7.com
Incêndio em fábrica de colchões causa evacuação na zona leste de SP

Bombeiros atuam para controlar chamas; sem relatos de feridos

Um incêndio atingiu uma fábrica de colchões na rua Antônio Maria Bessa, no bairro Cidade Líder, zona leste de São Paulo. Devido à gravidade do incidente, moradores das proximidades foram evacuados. Até o momento, não há informações sobre feridos.

O fogo começou por volta das 15h e gerou explosões e uma densa fumaça. Os bombeiros estão no local há mais de uma hora tentando conter as chamas para evitar que se espalhem. A presença de materiais inflamáveis facilitou a propagação do incêndio.

