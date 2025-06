Incêndio em São Paulo destrói dois carros e gera busca por responsável Motoristas aguardam identificação do autor do incêndio na zona leste Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/06/2025 - 16h16 (Atualizado em 26/06/2025 - 16h16 ) twitter

Dono de carro incendiado afirma que veículo não estava abandonado e busca o responsável pelo crime

Um incêndio na zona leste de São Paulo destruiu dois veículos após alguém atear fogo em um colchão colocado sobre um dos carros. O proprietário do primeiro carro, adquirido apenas quatro dias antes, afirmou que o veículo não estava abandonado. O segundo motorista havia estacionado para visitar uma amiga e também teve prejuízos. Ambos aguardam que a polícia identifique o responsável pelo incêndio.

O incidente ocorreu próximo à estação Penha, da linha 3 Vermelha do metrô. O dono do carro alvo do incêndio destacou que o veículo era valioso para ele. O fogo se espalhou rapidamente, causando grandes danos aos dois veículos. As vítimas esperam que a investigação policial leve à identificação do autor do ato, conhecido como o incendiário da zona leste.

