Influenciador Gato Preto detido após colisão em São Paulo
Porsche de luxo colidiu na Avenida Brigadeiro Faria Lima
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
O influenciador Gato Preto foi preso em seu apartamento na zona norte de São Paulo e levado para a delegacia de Pinheiros após um acidente automobilístico. O incidente ocorreu na Avenida Brigadeiro Faria Lima, onde seu Porsche colidiu com outro veículo em um semáforo, ferindo o motorista que levava seu filho para a faculdade.
O impacto destruiu o Porsche, avaliado em R$ 1,5 milhão, e causou danos significativos ao outro carro. O motorista ferido foi hospitalizado. Gato Preto e sua companheira Bia Miranda estavam no carro durante o acidente. Horas antes, eles haviam participado de uma festa conforme imagens divulgadas nas redes sociais.
Bia Miranda, neta da cantora Gretchen, havia obtido uma medida protetiva contra Gato Preto devido a denúncias de agressão. Apesar disso, o casal foi visto junto recentemente. Após o acidente, Gato Preto afirmou nas redes sociais que compraria outro carro, sem esclarecer se estava dirigindo no momento da colisão. A Polícia Militar informou que uma pessoa ficou ferida no acidente.
Quem é o influenciador detido após o acidente em São Paulo?
O influenciador detido é Gato Preto.
O que aconteceu durante o acidente na Avenida Brigadeiro Faria Lima?
O Porsche de Gato Preto colidiu com outro veículo em um semáforo, ferindo o motorista que levava seu filho para a faculdade.
Quais foram as consequências do acidente para Gato Preto e sua companheira?
Gato Preto foi preso em seu apartamento e levado para a delegacia de Pinheiros, enquanto sua companheira, Bia Miranda, havia obtido uma medida protetiva contra ele devido a denúncias de agressão.
O que Gato Preto disse nas redes sociais após o acidente?
Gato Preto afirmou que compraria outro carro, mas não esclareceu se estava dirigindo no momento da colisão.
Veja também
Os criminosos, Renan Dantas dos Santos e Cleiton Vale da Silva, foram presos logo depois
Balanço Geral playlist
1/20
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!