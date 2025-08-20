Influenciador Gato Preto detido após colisão em São Paulo Porsche de luxo colidiu na Avenida Brigadeiro Faria Lima Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 20/08/2025 - 15h20 (Atualizado em 20/08/2025 - 15h20 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Gato Preto foi detido após um acidente de carro em São Paulo.

O acidente ocorreu na Avenida Brigadeiro Faria Lima, envolvendo seu Porsche de luxo.

O motorista de outro veículo foi hospitalizado devido aos ferimentos causados pela colisão.

Apesar de uma medida protetiva, Gato Preto e sua companheira Bia Miranda estavam juntos no momento do acidente.

O influenciador Gato Preto foi preso em seu apartamento na zona norte de São Paulo e levado para a delegacia de Pinheiros após um acidente automobilístico. O incidente ocorreu na Avenida Brigadeiro Faria Lima, onde seu Porsche colidiu com outro veículo em um semáforo, ferindo o motorista que levava seu filho para a faculdade.

O impacto destruiu o Porsche, avaliado em R$ 1,5 milhão, e causou danos significativos ao outro carro. O motorista ferido foi hospitalizado. Gato Preto e sua companheira Bia Miranda estavam no carro durante o acidente. Horas antes, eles haviam participado de uma festa conforme imagens divulgadas nas redes sociais.

Bia Miranda, neta da cantora Gretchen, havia obtido uma medida protetiva contra Gato Preto devido a denúncias de agressão. Apesar disso, o casal foi visto junto recentemente. Após o acidente, Gato Preto afirmou nas redes sociais que compraria outro carro, sem esclarecer se estava dirigindo no momento da colisão. A Polícia Militar informou que uma pessoa ficou ferida no acidente.

Quem é o influenciador detido após o acidente em São Paulo?

O influenciador detido é Gato Preto.

O que aconteceu durante o acidente na Avenida Brigadeiro Faria Lima?

O Porsche de Gato Preto colidiu com outro veículo em um semáforo, ferindo o motorista que levava seu filho para a faculdade.

Quais foram as consequências do acidente para Gato Preto e sua companheira?

Gato Preto foi preso em seu apartamento e levado para a delegacia de Pinheiros, enquanto sua companheira, Bia Miranda, havia obtido uma medida protetiva contra ele devido a denúncias de agressão.

O que Gato Preto disse nas redes sociais após o acidente?

Gato Preto afirmou que compraria outro carro, mas não esclareceu se estava dirigindo no momento da colisão.

