Influenciador Hytalo Santos é preso por crimes graves
Operação conjunta apreende eletrônicos e prende Hytalo Santos por exploração de menores
O influenciador Hytalo Santos foi preso em Carapicuíba, São Paulo, em uma operação da Polícia Civil da Paraíba com apoio do GAECO e do Ministério Público. Ele é investigado por exploração sexual, trabalho infantil e tráfico de pessoas. A operação resultou na apreensão de celulares e veículos.
Durante coletiva de imprensa, o delegado destacou a cooperação entre as forças de segurança para executar os mandados de prisão. Hytalo Santos e seu companheiro foram localizados em uma casa de luxo sem oferecer resistência. Foram apreendidos oito celulares e um veículo Land Rover.
O caso ganhou notoriedade após denúncias feitas pelo criador de conteúdo Felipe Bressanim, conhecido como Felca. As investigações continuam com análise dos materiais apreendidos. A audiência de custódia está prevista para breve, e Hytalo Santos deve ser transferido para a Paraíba para a continuidade das investigações.
Quem é Hytalo Santos e por que foi preso?
Hytalo Santos é um influenciador que foi preso em Carapicuíba, São Paulo, por crimes como exploração sexual, trabalho infantil e tráfico de pessoas. Sua prisão ocorreu durante uma operação conjunta da Polícia Civil da Paraíba, com apoio do GAECO e do Ministério Público.
O que foi apreendido durante a operação e como Hytalo Santos foi encontrado?
Durante a operação, foram apreendidos oito celulares e um veículo Land Rover. Hytalo Santos e seu companheiro foram localizados em uma casa de luxo, onde não ofereceram resistência.
Qual a origem das investigações que levaram à prisão de Hytalo Santos?
As investigações que resultaram na prisão de Hytalo Santos ganharam notoriedade após denúncias feitas pelo criador de conteúdo Felipe Bressanim, conhecido como Felca.
Qual é o próximo passo legal que Hytalo Santos enfrentará após sua prisão?
Hytalo Santos terá uma audiência de custódia prevista para breve e deve ser transferido para a Paraíba para dar continuidade às investigações.
