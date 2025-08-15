Influenciador Hytalo Santos é preso por crimes graves Operação conjunta apreende eletrônicos e prende Hytalo Santos por exploração de menores Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/08/2025 - 15h33 (Atualizado em 15/08/2025 - 15h33 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Hytalo Santos, influenciador digital, foi preso em Carapicuíba, São Paulo.

A prisão foi parte de uma operação conjunta da Polícia Civil da Paraíba, GAECO e Ministério Público.

Ele é investigado por exploração sexual, trabalho infantil e tráfico de pessoas, com apreensão de eletrônicos e veículos.

As investigações foram impulsionadas por denúncias do criador de conteúdo Felca, e análise dos materiais apreendidos está em andamento.

O influenciador Hytalo Santos foi preso em Carapicuíba, São Paulo, em uma operação da Polícia Civil da Paraíba com apoio do GAECO e do Ministério Público. Ele é investigado por exploração sexual, trabalho infantil e tráfico de pessoas. A operação resultou na apreensão de celulares e veículos.

Durante coletiva de imprensa, o delegado destacou a cooperação entre as forças de segurança para executar os mandados de prisão. Hytalo Santos e seu companheiro foram localizados em uma casa de luxo sem oferecer resistência. Foram apreendidos oito celulares e um veículo Land Rover.

O caso ganhou notoriedade após denúncias feitas pelo criador de conteúdo Felipe Bressanim, conhecido como Felca. As investigações continuam com análise dos materiais apreendidos. A audiência de custódia está prevista para breve, e Hytalo Santos deve ser transferido para a Paraíba para a continuidade das investigações.

Quem é Hytalo Santos e por que foi preso?

Hytalo Santos é um influenciador que foi preso em Carapicuíba, São Paulo, por crimes como exploração sexual, trabalho infantil e tráfico de pessoas. Sua prisão ocorreu durante uma operação conjunta da Polícia Civil da Paraíba, com apoio do GAECO e do Ministério Público.

‌



O que foi apreendido durante a operação e como Hytalo Santos foi encontrado?

Durante a operação, foram apreendidos oito celulares e um veículo Land Rover. Hytalo Santos e seu companheiro foram localizados em uma casa de luxo, onde não ofereceram resistência.

Qual a origem das investigações que levaram à prisão de Hytalo Santos?

As investigações que resultaram na prisão de Hytalo Santos ganharam notoriedade após denúncias feitas pelo criador de conteúdo Felipe Bressanim, conhecido como Felca.

‌



Qual é o próximo passo legal que Hytalo Santos enfrentará após sua prisão?

Hytalo Santos terá uma audiência de custódia prevista para breve e deve ser transferido para a Paraíba para dar continuidade às investigações.

