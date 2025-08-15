Influenciador Hytalo Santos é preso por exploração de menores
Hytalo Santos e marido são detidos em Carapicuíba após denúncias de Felca
O influenciador Hytalo Santos e seu marido, Israel Vicente, foram presos em Carapicuíba, na Grande São Paulo. Eles enfrentam acusações graves de exploração de menores em vídeos para redes sociais. Após passarem por exame de corpo de delito no IML, aguardam audiência de custódia com possível transferência para o sistema prisional comum.
A prisão preventiva foi decretada pela Justiça da Paraíba devido a suspeitas de tráfico de pessoas, exploração sexual e trabalho infantil artístico irregular. As investigações indicam que os vídeos eram produzidos em um condomínio de luxo. As denúncias foram inicialmente feitas pelo influenciador Felca, destacando a exposição e adultização de crianças nos conteúdos.
Uma das adolescentes envolvidas, conhecida como Kamylinha, começou a aparecer nos vídeos aos 12 anos e recentemente passou por cirurgia estética aos 17 anos. O caso reacendeu discussões sobre a regulamentação das redes sociais e a proteção online de crianças e adolescentes.
O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, propôs discutir projetos relacionados ao tema. Paralelamente, o Supremo Tribunal Federal determinou a remoção imediata de conteúdos que exponham menores gravemente. Durante as investigações, os perfis de Ítalo e Camilinha foram suspensos.
Quem foi preso por exploração de menores em Carapicuíba?
O influenciador Ítalo Santos e seu marido, Israel Vicente, foram presos em Carapicuíba, na Grande São Paulo, por acusações de exploração de menores em vídeos para redes sociais.
Quais são as acusações enfrentadas por Ítalo Santos e Israel Vicente?
Eles enfrentam acusações de exploração de menores, tráfico de pessoas, exploração sexual e trabalho infantil artístico irregular.
Como as investigações sobre Ítalo Santos e Israel Vicente começaram?
As investigações foram iniciadas após denúncias feitas pelo influenciador Felca, que destacou a exposição e adultização de crianças nos conteúdos.
O que foi determinado pelo Supremo Tribunal Federal em relação ao caso?
O Supremo Tribunal Federal determinou a remoção imediata de conteúdos que expõem menores de forma grave, e durante as investigações, os perfis de Ítalo e da adolescente envolvida, Kamylinha, foram suspensos.
