Influenciador Vitor Belarmino enfrenta Justiça por atropelamento fatal no RJ Acusado se entregou após dez meses foragido e responde por múltiplos crimes Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 28/05/2025 - 13h34 (Atualizado em 28/05/2025 - 13h34 )

Vitor Belarmino é interrogado pela Justiça por atropelar e matar noivo que saía do casamento no RJ

O influenciador Vitor Belarmino está sendo interrogado pela Justiça após se entregar, depois de passar dez meses foragido. Ele é acusado de atropelar e matar o fisioterapeuta Fábio Toshiro, que havia acabado de se casar, em um acidente ocorrido em uma avenida movimentada no Rio de Janeiro. Bellarmino enfrenta acusações de omissão de socorro, homicídio culposo e fuga do local do acidente.

O acidente ocorreu em julho do ano passado, quando Toshiro atravessava a rua com sua esposa, Bruna, em frente à praia do Recreio dos Bandeirantes. O impacto foi fatal, e Belarmino fugiu do local. A Justiça já ouviu a viúva, cinco mulheres que estavam no carro com o influenciador, e oito testemunhas. A defesa de Belarmino alega que o acidente foi causado por um motociclista que passava no momento do atropelamento.

Laudos periciais indicam que Belarmino dirigia a 109 km/h, enquanto o limite de velocidade na via era de 70 km/h. O relatório sugere que, se ele estivesse dentro do limite permitido, poderia ter evitado a tragédia. O depoimento de Belarmino à Justiça marca um passo importante no julgamento, que ainda deve se desenrolar nos próximos meses.

