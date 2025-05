Influenciadora é transferida após denunciar condições precárias em presídio Nayara Macedo e sua mãe são investigadas por esquema de cosméticos falsificados Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 28/05/2025 - 13h22 (Atualizado em 28/05/2025 - 13h22 ) twitter

Nayara Macedo, conhecida como Any Awuada, foi transferida para uma delegacia na zona sul de São Paulo junto com sua mãe. Ambas foram detidas por envolvimento em um esquema de falsificação de cosméticos e perfumes. A transferência ocorreu após Nayara divulgar um vídeo denunciando as más condições do presídio em Itaquaquecetuba, onde estavam presas.

Antes da transferência, Nayara e sua mãe passaram por exames de corpo de delito. O vídeo gerou repercussão devido às denúncias de superlotação e falta de higiene na cela compartilhada com outras detentas, incluindo uma grávida de oito meses.

A investigação revelou que Nayara movimentou cerca de R$ 1,8 milhão com a venda dos produtos falsificados. Substâncias proibidas foram encontradas nos cosméticos, representando riscos à saúde dos consumidores. Além dos produtos apreendidos, um veículo avaliado em R$ 150 mil também foi confiscado pelas autoridades.

