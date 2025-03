Influenciadora envia áudios antes de ser morta; marido e sogro são presos Adriana Oliveira foi assassinada em Santa Luzia (MA) após enviar mensagens preocupantes Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 19/03/2025 - 16h07 (Atualizado em 19/03/2025 - 16h07 ) twitter

Influenciadora envia áudios reveladores para amiga antes de ser morta dentro de casa

Adriana Rosa de Oliveira, influenciadora digital de 27 anos, foi morta em sua casa em Santa Luzia, Maranhão. Antes do crime, ela enviou áudios a uma amiga expressando medo do marido, Valdiley Paixão, e do sogro, Antônio de Zico. Ambos foram presos após a polícia considerar os áudios como evidências significativas.

Valdiley alegou que um motoqueiro desconhecido invadiu a casa e atirou em Adriana. No entanto, investigações revelaram que não havia registros de motos nas proximidades no momento do crime. Os áudios mostraram que Adriana estava preocupada com a presença do carro do sogro perto de sua residência pouco antes do assassinato.

Durante os depoimentos, Valdiley e seu pai caíram em contradição sobre os eventos e o relacionamento com Adriana, levando à prisão preventiva de ambos. A polícia aguarda autorização judicial para acessar os celulares dos suspeitos e esclarecer o caso, tratado como feminicídio.

