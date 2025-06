Investigação avança com novas evidências sobre morte de empresário Adalberto Polícia analisa sangue encontrado em veículo no Autódromo de Interlagos Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 09/06/2025 - 14h50 (Atualizado em 09/06/2025 - 14h51 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Exame vai indicar se sangue em carro é de empresário encontrado morto no autódromo de Interlagos

A investigação sobre a morte de Adalberto dos Santos Junior avança após a descoberta de sangue em seu carro, localizado em uma obra no Autódromo de Interlagos. O exame forense será crucial para determinar se o sangue pertence a Adalberto ou a outra pessoa, ajudando a esclarecer as circunstâncias do crime.

Depoimentos de organizadores e seguranças do festival de motocross realizado no local estão sendo coletados pela polícia. Além do sangue, impressões digitais foram encontradas no veículo, e a tecnologia de geolocalização está sendo utilizada para identificar possíveis envolvidos. As novas evidências podem ser fundamentais para elucidar o caso.

Assista ao vídeo - Exame vai indicar se sangue em carro é de empresário encontrado morto no autódromo de Interlagos

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!