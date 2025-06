Carreta desgovernada sai de rodovia e invade restaurante em Comodoro (MG)

Um acidente em Comodoro, no Mato Grosso, provocou a destruição de um restaurante na beira de uma rodovia. Uma carreta desgovernada colidiu com a fachada, após ser atingida por outro caminhão em manobra irregular. O estabelecimento estava vazio e uma funcionária conseguiu escapar a tempo. Os motoristas foram submetidos ao teste do bafômetro e o responsável pela manobra havia ingerido álcool. Imagens mostram a carreta em vários ângulos durante o incidente. Confira!



