Investigação avança sobre ataque em estúdio de tatuagem

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Gabriel, jovem ferido em ataque em estúdio de tatuagem, foi enterrado.

Marcos, tatuador e alvo do ataque, permanece hospitalizado após receber ameaças de morte.

A polícia investiga o caso e possui o nome do suspeito, que já foi detido e liberado.

O incidente ocorreu duas semanas após o retorno de Marcos ao Brasil e envolveu desavenças por ciúmes.

Gabriel, jovem ferido fatalmente em um estúdio de tatuagem em Taboão da Serra, foi enterrado enquanto as autoridades procuram o autor dos disparos. Marcos, tatuador e alvo do ataque, permanece hospitalizado e sua família suspeita de um possível crime motivado por ciúmes, visto que ele já teria recebido ameaças de morte.

A polícia classifica a investigação como avançada e espera localizar o suspeito a qualquer momento. As equipes de investigação compartilham que um suspeito, detido no dia do crime, foi liberado após verificações. Marcos, que saiu do Brasil em 2020, relatou que teve desavenças com um homem que iniciou um relacionamento com sua ex-companheira.

O ataque ocorreria duas semanas após o retorno de Marcos ao país. Durante o crime, seu primo Gabriel foi baleado enquanto fazia uma tatuagem, não resistindo aos ferimentos. Detalhes do caso estão sendo mantidos em sigilo para não comprometer o andamento da investigação. A polícia já possui o nome do suspeito e age para prender o responsável.

Quem é a vítima do ataque no estúdio de tatuagem em Taboão da Serra?

Gabriel, um jovem que foi ferido fatalmente durante o ataque.

O que se sabe sobre o tatuador Marcos e seu estado de saúde?

Marcos, o tatuador e alvo do ataque, permanece hospitalizado e sua família suspeita que o crime foi motivado por ciúmes, pois ele já havia recebido ameaças de morte.

Qual é o status da investigação sobre o ataque?

A polícia classifica a investigação como avançada e trabalha para localizar o suspeito do crime, que já possui um nome identificado e foi detido no dia do incidente, mas liberado após verificações.

O que o tatuador Marcos relatou sobre desavenças anteriores?

Marcos relatou ter tido desavenças com um homem que começou a namorar sua ex-companheira, o que pode estar relacionado ao ataque que aconteceu duas semanas após seu retorno ao Brasil.

