Investigação sobre assassinato de Larissa Manuela foca em padrasto Polícia apreende bilhetes e roupas na casa do padrasto em Barueri Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 16/06/2025 - 16h30 (Atualizado em 16/06/2025 - 16h30 )

Veja o que se sabe até agora sobre o assassinato da menina Larissa Manuela

Larissa Manuela, de apenas 10 anos, foi encontrada morta em sua casa em Barueri, São Paulo. A polícia investiga o caso com foco no padrasto da menina, Diego, após apreenderem bilhetes emocionais e roupas em sua residência.

Os bilhetes foram descobertos durante uma busca na casa de Diego, onde também foram encontradas roupas semelhantes às vistas em imagens de segurança próximas à cena do crime. O crime ocorreu enquanto Larissa estava sozinha em casa; sua mãe estava no trabalho e seu irmão no interior de São Paulo.

Imagens de câmeras de segurança capturaram dois suspeitos próximos à casa no momento do crime. A polícia continua a investigação para determinar o envolvimento do padrasto e possíveis outros suspeitos. A família de Larissa busca justiça pela trágica perda.

