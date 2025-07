Investigação sobre envenenamento de adolescentes no Pará Polícia apura morte de Wattila Sales e Ariadne Silva por suco contaminado Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 16/07/2025 - 15h47 (Atualizado em 16/07/2025 - 15h47 ) twitter

Adolescentes morrem após tomarem suco envenenado com chumbinho no Pará

Duas adolescentes, Wattila Sales, de 14 anos, e Ariadne Silva, de 11, morreram após ingerirem suco contaminado com chumbinho em Anapu, Pará. As jovens estavam em casa estudando quando consumiram a bebida. Após passarem mal, foram levadas ao hospital local, mas não resistiram.

A polícia está investigando se o envenenamento foi planejado pelas próprias adolescentes ou se foram vítimas de outra pessoa. A família das jovens será ouvida para esclarecer as circunstâncias do ocorrido. Wattila estava na casa de Ariadne após um desentendimento familiar que começou na escola. As autoridades continuam apurando os fatos para determinar a origem do envenenamento.

Assista ao vídeo - Adolescentes morrem após tomarem suco envenenado com chumbinho no Pará

