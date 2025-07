Acidente grave entre carreta e ônibus universitário deixa 5 mortos e 75 feridos em Goiás

Um acidente grave entre uma carreta e um ônibus universitário deixou 5 mortos e 75 feridos em uma rodovia de Goiás. As vítimas do ônibus estavam a caminho de um congresso estudantil da União Nacional dos Estudantes (UNE). A colisão aconteceu na rodovia BR-153 por volta das 4h, na madrugada desta quarta-feira (16). A carreta invadiu a pista do ônibus e bateu de frente com o veículo. Entre os mortos, estão três estudantes e os motoristas do ônibus e da carreta.



