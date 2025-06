Investigação sobre morte de Adalberto encontra novas evidências em São Paulo Corpo foi descoberto em área de obras em Interlagos; polícia analisa novas pistas Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 05/06/2025 - 15h54 (Atualizado em 05/06/2025 - 15h54 ) twitter

Caso Adalberto: Família não reconhece uma das calças encontradas pela polícia

Na zona sul de São Paulo, o corpo do empresário Adalberto Júnior foi encontrado em um buraco em uma obra no Autódromo de Interlagos. A polícia encontrou roupas próximas ao local, incluindo duas calças jeans. No entanto, a família afirmou que nenhuma delas pertencia a ele. As investigações continuam para esclarecer as circunstâncias da morte.

O corpo foi encontrado sem sinais aparentes de violência e sem suas roupas completas. Ele vestia apenas uma camiseta, jaqueta e roupas íntimas. Exames iniciais confirmaram a presença de álcool no corpo, mas descartaram o uso de drogas. A polícia trabalha com a hipótese de que Adalberto foi colocado no local já inconsciente ou sem vida.

Imagens de câmeras de segurança estão sendo analisadas para traçar os últimos passos do empresário antes de sua morte. Pessoas presentes no evento que Adalberto participou estão sendo questionadas pela polícia. Hipóteses como acidente ou golpe “Boa Noite Cinderela” foram descartadas.

A investigação é conduzida pela diretora do DHPP, Ivalda Aleixo. Informações preliminares apontam que Adalberto pode ter falecido entre a noite de domingo e madrugada de segunda-feira. Amigos e familiares já prestaram suas últimas homenagens ao empresário enquanto aguardam por respostas sobre o caso.

