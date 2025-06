Investigação sobre morte de empresário em Interlagos avança com novas suspeitas Polícia acredita que Adalberto Júnior pode ter sido vítima de seguranças no autódromo Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 13/06/2025 - 16h45 (Atualizado em 13/06/2025 - 16h45 ) twitter

Câmera do Balanço refaz os passos de Adalberto Júnior no Autódromo de Interlagos antes de sua morte

A morte do empresário Adalberto Júnior, encontrado em um buraco no Autódromo de Interlagos, está sob investigação. A polícia suspeita que ele tenha sido vítima de um confronto com seguranças do local. Adalberto desapareceu após participar de um evento de motos no autódromo, e seu corpo foi descoberto dias depois, sem sinais de luta, sugerindo que ele pode ter sido imobilizado antes de ser colocado no buraco.

Durante a investigação, um servente de pedreiro relatou ter sido a segunda pessoa a encontrar o corpo de Adalberto. Ele descreveu ter tocado na mão do empresário, inicialmente pensando que era um boneco, antes de perceber que se tratava de um cadáver. A polícia trabalha com a hipótese de que Adalberto tentou cortar caminho para o estacionamento, onde seu carro estava, e encontrou os seguranças no trajeto.

O evento no autódromo tinha segurança reforçada, com câmeras instaladas, mas não registraram o momento em que Adalberto deixou o local. A polícia investiga se ele usou um caminho alternativo e se houve envolvimento de seguranças terceirizados. A administração do autódromo declarou que a segurança é responsabilidade dos organizadores do evento, que instalaram câmeras para monitoramento.

Testemunhas e envolvidos, incluindo seguranças e amigos de Adalberto, já foram ouvidos pela polícia. A investigação continua para esclarecer as circunstâncias da morte e identificar os responsáveis.

