Investigações revelam assassinato de empresário em fábrica no interior de SP Prisão temporária foi decretada para três pessoas Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 28/05/2025 - 16h23 (Atualizado em 28/05/2025 - 16h23 )

Caso Nelson: exame pericial revela vestígios de sangue em fábrica onde teria ocorrido o crime

A polícia suspeita que Nelson Francisco Carreira Filho foi assassinado durante uma reunião em Cravinhos, São Paulo. Marlon, sócio de Nelson; sua esposa Marcela; e Tadeu, funcionário da empresa, tiveram prisões temporárias decretadas. Vestígios de sangue foram encontrados na fábrica onde o crime teria ocorrido.

Exames periciais indicaram que o chão da fábrica foi pintado recentemente para ocultar evidências. No entanto, vestígios de sangue foram detectados com luminol. Tadeu confessou ter levado o carro da vítima para São Paulo, onde foi abandonado próximo à residência de Nelson. Ele foi flagrado por câmeras usando um boné exclusivo do empresário, identificado pela filha da vítima.

A polícia acredita que Nelson foi morto a tiros e seu corpo jogado em um rio na região de Miguelópolis (SP). A defesa de Tadeu admite sua participação na ocultação do corpo, mas nega envolvimento no homicídio. Marlon afirmou que se apresentará à polícia para esclarecer os fatos.

No dia do desaparecimento, Nelson pediu à esposa que enviasse um áudio para justificar sua saída antecipada da reunião. Câmeras registraram dois suspeitos chegando ao prédio dele em São Paulo, possivelmente tentando despistar as investigações. A polícia mantém o caso em sigilo enquanto busca pelo corpo do empresário.

Caso Nelson: exame pericial revela vestígios de sangue em fábrica onde teria ocorrido o crime

