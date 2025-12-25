Logo R7.com
Irmã que levou mais comida para ceia tem o direito de ficar com as sobras?

Participe da enquete do Balanço Geral com Dionisio Freitas

Balanço Geral

Polêmica da ceia de Natal! Uma família se reuniu em casa para festejar com irmãos, cunhados, filhos e avós. A irmã mais velha recebeu toda a família na casa dela e, no fim da festa, chega a tradicional hora de repartir a comida. Mas houve um embate nessa família. A irmã mais nova reclamou que trouxe mais pratos, e, por isso, teria o direito de levar as sobras para casa. A irmã que levou mais comida para ceia diz que tem o direito de ficar com as sobras? Vote e participe!

