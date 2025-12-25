Irmã que levou mais comida para ceia tem o direito de ficar com as sobras?

Polêmica da ceia de Natal! Uma família se reuniu em casa para festejar com irmãos, cunhados, filhos e avós. A irmã mais velha recebeu toda a família na casa dela e, no fim da festa, chega a tradicional hora de repartir a comida. Mas houve um embate nessa família. A irmã mais nova reclamou que trouxe mais pratos, e, por isso, teria o direito de levar as sobras para casa. A irmã que levou mais comida para ceia diz que tem o direito de ficar com as sobras? Vote e participe!