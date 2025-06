Irmão de suspeito de assassinato de empresário é investigado pela polícia Murilo Couto é suspeito de envolvimento na morte de Nelson Carreira, em São Paulo Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 27/06/2025 - 15h48 (Atualizado em 27/06/2025 - 15h48 ) twitter

Caso Nelson: polícia acredita que irmão do suspeito de matar empresário tenha ajudado no crime

A Polícia Civil de São Paulo investiga a possível participação de Murilo Couto no assassinato do empresário Nelson Carreira, crime atribuído a seu irmão, Marlon Couto. Imagens de câmeras de segurança da rodovia Anhanguera mostram Murilo dirigindo um veículo no dia do crime. Ele teria trocado de carro com Marlon após o corpo de Nelson ser descartado no rio Grande, em Miguelópolis.

A investigação também apura se Murilo organizou uma dedetização no barracão da empresa de Marlon em Cravinhos no dia do crime, liberando o local para uma emboscada disfarçada de reunião. O advogado de Murilo nega seu envolvimento no crime ou na ocultação do corpo. Enquanto isso, Marlon permanece foragido. A polícia aguarda os resultados do exame de DNA para verificar se o sangue encontrado em um veículo periciado pertence a Nelson.

