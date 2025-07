Jovem é internado em estado grave após suspeita de envenenamento por chumbinho Lucas Silva Santos consumiu bolinhos de mandioca em São Bernardo do Campo, no ABC paulista Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/07/2025 - 18h12 (Atualizado em 14/07/2025 - 18h12 ) twitter

Jovem de 19 anos é internado em estado grave em SP; polícia suspeita de envenenamento por chumbinho

A Polícia Civil investiga um possível caso de envenenamento por chumbinho em São Bernardo do Campo, no ABC paulista. Lucas Silva Santos, de 19 anos, foi internado em estado grave na UTI após consumir bolinhos de mandioca supostamente envenenados por uma tia.

Após ingerir os bolinhos, ele sofreu uma parada cardiorrespiratória e foi levado ao hospital sem pulso. Os médicos conseguiram reanimá-lo após cerca de 20 minutos. Atualmente, ele está entubado e sua condição permanece crítica.

Embora a família considere a tia suspeita, a polícia ainda não a classificou como tal. As investigações continuam para esclarecer as circunstâncias do incidente.

