Julgamento de Paulo Cupertino começa em São Paulo Acusado de triplo homicídio, ele enfrenta júri após anos foragido Balanço Geral 29/05/2025 - 16h06

Julgamento de Paulo Cupertino começa nesta quinta-feira (29) na zona oeste de SP

O julgamento de Paulo Cupertino teve início no Fórum da Barra Funda, em São Paulo. Acusado de triplo homicídio duplamente qualificado, ele é apontado como responsável pela morte do ator Rafael Miguel e seus pais, João e Miriam. O crime ocorreu há seis anos devido à insatisfação com o namoro de sua filha com Rafael.

Após três anos foragido, Cupertino foi capturado em um hotel na zona sul de São Paulo. No tribunal, um júri composto por sete dos 25 jurados decide sobre o caso. A defesa e o Ministério Público podem recusar até três jurados cada.

O julgamento inclui depoimentos de quinze testemunhas, além dos amigos de Cupertino que teriam ajudado na fuga. Apesar das tentativas de adiar o julgamento alegando problemas de saúde e questões com a defesa, suas solicitações foram negadas. Cupertino pode usar roupas comuns durante o julgamento, que deve durar dois dias. A imprensa pode acompanhar a sessão, mas gravações não são permitidas.

