Justiça mantém prisão de acusados pelo assassinato de empresário em Praia Grande (SP) Decisão judicial considera gravidade do crime ocorrido em agosto de 2024 Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 03/07/2025 - 15h43 (Atualizado em 03/07/2025 - 15h43 )

Justiça nega pedido de liberdade provisória para acusados de matar Igor Peretto em SP

A Justiça de Praia Grande, São Paulo, negou o pedido de liberdade provisória para Marcelly, Rafaela e Mário, acusados de envolvimento no assassinato de Igor Peretto. O juiz considerou a brutalidade e a natureza incomum do crime, ocorrido em agosto de 2024.

As investigações apontam que o homicídio foi premeditado pelos três acusados, que mantinham um triângulo amoroso. Marcelly, irmã de Igor; Rafaela, esposa dele; e Mário, cunhado; teriam planejado a morte para viverem juntos sem a interferência de Igor. Embora Marcelly negue participação no crime, as provas incluem imagens de segurança e alegações contestadas sobre seu relacionamento com Rafaela.

Com a decisão judicial, os acusados permanecerão detidos enquanto aguardam a definição sobre um possível julgamento por júri popular. A defesa ainda espera novos desdobramentos judiciais.

