Kal-El, menino carioca com nome de Superman, conhece elenco de filme no Rio Encontro emocionante aconteceu durante evento de lançamento do filme do super-herói Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/07/2025 - 15h39 (Atualizado em 07/07/2025 - 15h39 )

Menino brasileiro batizado com o mesmo nome do Super-Homem conhece elenco do filme

Kal-El é um menino carioca que carrega o nome verdadeiro do Superman como homenagem ao super-herói favorito de seu pai. A família aproveitou a pré-estreia do novo filme do Superman no Rio de Janeiro para realizar o sonho de Kal-El conhecer seus ídolos. Com um cartaz em inglês dizendo “Oi, meu nome é Kal-El”, ele rapidamente chamou a atenção dos atores presentes.

O momento foi especial para a família, fãs dedicados dos quadrinhos. Além de conhecer o elenco, Kal-El teve a oportunidade única de ter o símbolo do super-herói desenhado em seu braço por um dos atores. O nome Kal-El simboliza a força e esperança que o personagem representa para eles.

