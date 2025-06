Laudo revela morte de empresário por asfixia; escoriações sugerem golpe mata-leão Uma gota de sangue encontrada no carro de Adalberto está sob análise para determinar sua origem através de exame de DNA Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 17/06/2025 - 15h46 (Atualizado em 17/06/2025 - 15h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Caso Adalberto: laudo aponta que empresário morreu asfixiado por compressão pulmonar

O laudo da autópsia de Adalberto Júnior indicou que a causa da morte foi asfixia por compressão pulmonar, com escoriações no pescoço sugerindo um possível golpe mata-leão. Rafael Aliste, amigo presente no dia do desaparecimento em 30 de maio, forneceu depoimentos contraditórios à polícia sobre o consumo de álcool e maconha, refutados pelo exame toxicológico.

A delegada Ivalda Aleixo destacou a necessidade de investigar mais profundamente as circunstâncias do desaparecimento. Uma gota de sangue encontrada no carro de Adalberto está sob análise para determinar sua origem através de exame de DNA. A polícia descarta latrocínio devido à ausência de itens roubados e considera a possibilidade de envolvimento de outras pessoas no incidente.

Assista ao vídeo - Caso Adalberto: laudo aponta que empresário morreu asfixiado por compressão pulmonar

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!