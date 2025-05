Líder do PCC preso em cobertura de luxo em São Paulo Bruno Teixeira da Silva foi detido em um apartamento luxuoso com suas duas esposas Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/05/2025 - 13h15 (Atualizado em 15/05/2025 - 13h15 ) twitter

Chefe do crime organizado é preso em cobertura de luxo em São Paulo

Bruno Teixeira da Silva, conhecido como ‘Sultão do PCC’, foi preso em uma cobertura luxuosa na Vila Leopoldina, zona oeste de São Paulo. A propriedade, avaliada em R$ 5 milhões, contava com uma piscina privada e servia como refúgio para ele e suas duas esposas, que não foram detidas no momento da prisão.

Acusado de tráfico de drogas e armas, além de envolvimento em homicídios, sequestros, lavagem de dinheiro, roubo e corrupção de menores, Bruno Teixeira pode ser transferido para a Bahia para cumprir parte de sua pena.

