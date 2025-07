Lucas Lucco e pai são indiciados por fraude em Goiás envolvendo carros de luxo Cantor e pai acusados de estelionato e associação criminosa em negociação com empresário Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 16/07/2025 - 13h18 (Atualizado em 16/07/2025 - 13h18 ) twitter

Cantor Lucas Lucco e o pai são indiciados por estelionato e acusados de associação criminosa em GO

A Polícia Civil de Goiás indiciou Lucas Lucco e seu pai por estelionato, associação criminosa e falsidade ideológica. A investigação revelou que eles tentaram aplicar um golpe em um empresário do setor automobilístico com a ajuda de um falso advogado. O esquema envolvia a troca de dois carros do cantor por um veículo raro sem informar que os automóveis estavam financiados.

O delegado responsável pelo caso mencionou que a fraude foi descoberta após a vítima procurar a polícia. Durante as negociações, Lucas Lucco e seu pai omitiram que os veículos oferecidos na troca estavam sob alienação fiduciária. O falso advogado facilitou o golpe, mas acabou aplicando um golpe no próprio cantor ao tomar posse do carro raro.

O inquérito tem mais de mil páginas e os envolvidos podem enfrentar penas restritivas de liberdade após julgamento. A investigação também revelou que o falso advogado usou documentos falsos para obter decisões judiciais favoráveis, prejudicando tanto o empresário quanto Lucas Lucco.

O cantor afirmou desconhecer que seus veículos estavam financiados e culpou o advogado pela trama. O caso segue aguardando desfecho judicial enquanto Lucas Lucco e seu pai têm ampla defesa como alternativa futura.

Cantor Lucas Lucco e o pai são indiciados por estelionato e acusados de associação criminosa em GO

