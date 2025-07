Delegada que cuida do caso de jovem envenenado com bolinhos diz que acredita em crime passional

A delegada Liliane Doretto, responsável pela investigação do caso do jovem envenenado após comer bolinhos de mandioca, falou com a imprensa nesta quarta-feira (16). Durante a entrevista, ela afirmou que trabalha com a hipótese de crime passional. A delegada também destacou que, até o momento, ainda não foi possível identificar qual substância foi usada para envenenar Lucas, de 19 anos.



