Mãe e filha são presas após morte de bebê em creche clandestina na Califórnia Creche sem licença abrigava 30 crianças; causa da morte permanece desconhecida Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 28/05/2025 - 16h19 (Atualizado em 28/05/2025 - 16h19 )

Responsáveis por creche sem licença são presas após morte de bebê nos EUA

Em Royal Oaks, Califórnia, um bebê de 3 meses faleceu após sofrer uma parada respiratória enquanto estava em uma creche clandestina. A criança foi levada para um hospital local, mas não resistiu. O local abrigava 30 crianças simultaneamente e funcionava sem licença.

Maria Márquez, de 62 anos, e Johanna Márquez, de 35 anos, foram presas sob acusação de homicídio culposo, abuso infantil e operação ilegal de creche. As autoridades conseguiram identificar a operação ilegal através de denúncias. As penas para as responsáveis podem chegar a seis anos de prisão. A causa específica da morte do bebê ainda não foi divulgada.

