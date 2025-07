Maria Solange transforma sua vida após vídeo viral dançando Madonna Superação da dependência química leva Maria Solange a concluir estudos e sonhar com psicologia Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 03/07/2025 - 16h25 (Atualizado em 03/07/2025 - 16h25 ) twitter

Ex-dependente química que chamou a atenção de Madonna se forma no EJA e sonha em cursar psicologia

Maria Solange ganhou destaque após um vídeo em que dançava uma música de Madonna em um bar de Manaus (AM) viralizar. Este momento trouxe visibilidade e motivação para que ela completasse o Ensino de Jovens e Adultos (EJA) e iniciasse planos para cursar psicologia.

A tragédia pessoal da perda do filho Pedro Paulo para as drogas impulsionou Maria a buscar recuperação em uma clínica por oito meses. Após esse período, ela decidiu mudar sua trajetória ao retornar à escola através do EJA e agora pretende usar sua experiência para ajudar outros que enfrentam desafios semelhantes.

A história de superação de Maria Solange é marcada pela determinação em mudar sua vida, destacando-se pelo carisma que chamou a atenção até mesmo da rainha do pop. O reconhecimento internacional e o apoio recebido foram fundamentais para reestabelecer seus sonhos e seguir em frente com o objetivo de atuar como psicóloga.

