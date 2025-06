Menina de 10 anos é encontrada morta em Barueri (SP); suspeita de abuso surge Amiga da vítima relata possível abuso por homem da região Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 13/06/2025 - 16h50 (Atualizado em 13/06/2025 - 16h50 ) twitter

Mãe de amiga de menina encontrada morta em casa diz que homem abusava de crianças da região

Larissa Manoela, de apenas 10 anos, foi encontrada morta em sua casa em Barueri, São Paulo. Uma amiga da menina revelou que um homem que trabalha em um estabelecimento local estaria abusando de crianças na área, oferecendo doces e dinheiro em troca do silêncio delas. A mãe da menina que fez a denúncia afirmou que sua filha está disposta a colaborar com as investigações.

A denúncia surgiu após a filha da denunciante assistir a uma reportagem na televisão sobre o caso. Em estado de choque, ela insistiu que precisava ajudar sua amiga falecida. O homem suspeito é conhecido na região e já teria atacado outras crianças. A polícia ainda não confirmou se recebeu formalmente essas novas alegações.

O caso apresenta um desafio significativo para as autoridades, que precisam montar um quebra-cabeça complexo para identificar os responsáveis pela morte de Larissa. A prioridade é ouvir todas as testemunhas possíveis e verificar a veracidade das informações fornecidas enquanto o caso segue em investigação.

