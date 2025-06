Menino de 10 anos realiza compras de R$12 mil em jogos online sem autorização Caso reacendeu debate sobre supervisão parental nas atividades digitais das crianças Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 12/06/2025 - 16h10 (Atualizado em 12/06/2025 - 16h10 ) twitter

Menino de 10 anos gasta cerca de R$ 12 mil do cartão da mãe em jogos, sem a permissão dela

Felipe, um menino de apenas 10 anos e irmão do cantor e influenciador Davi Kneip, gastou cerca de R$12 mil do cartão de crédito da mãe em uma plataforma de jogos virtuais sem sua permissão. Ele ocultava as notificações das compras para evitar que a mãe descobrisse.

O caso veio à tona quando Davi compartilhou nas redes sociais a reação surpresa da mãe ao descobrir as transações. Isso trouxe à tona a importância da supervisão parental nas atividades online dos filhos.

Cristina, a mãe de Felipe, decidiu não pedir o estorno das transações à operadora do cartão. Ela espera que essa experiência sirva como uma lição valiosa sobre responsabilidade financeira para Felipe. Apesar de monitorar o uso do celular do filho, ele conseguiu burlar essa vigilância.

O incidente reacendeu discussões sobre a necessidade do controle parental para supervisionar o acesso dos filhos a conteúdos digitais inadequados e evitar compras indesejadas. Recomenda-se ativar controles em dispositivos e contas online e nunca compartilhar informações sensíveis como senhas ou dados de pagamento com crianças.

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!