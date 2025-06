Menino de 3 anos tem morte cerebral após atropelamento em São Paulo Motorista fugiu sem prestar socorro após acidente em São Mateus Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 10/06/2025 - 15h51 (Atualizado em 10/06/2025 - 15h51 ) twitter

Menino de 3 anos tem morte cerebral confirmada após ser atropelado na zona leste de SP

Um menino de três anos foi atropelado na zona leste de São Paulo, em São Mateus, depois de soltar a mão do pai na tentativa de atravessar a rua. O motorista envolvido no acidente fugiu sem prestar socorro. O pai levou rapidamente o garoto à Unidade de Pronto Atendimento local, mas devido à falta de equipamento de tomografia no Hospital Geral de São Mateus, o menino foi transferido para outra unidade hospitalar no dia seguinte. Infelizmente, durante a preparação para a cirurgia, foi constatada a morte cerebral do menino.

A tragédia gerou grande comoção entre os familiares e profissionais envolvidos no atendimento. Apesar das tentativas de contato com a Secretaria de Saúde para esclarecimentos sobre as deficiências no atendimento médico prestado, não houve pronunciamento oficial até o momento.

