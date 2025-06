Influenciadora Any Awuada posta vídeos nas redes sociais mesmo estando presa

Nayara Macedo, também conhecida como Any Awada, continua presa no Cambuci, em São Paulo, negando rumores de uma possível soltura. Ela é suspeita de operar um esquema de venda e falsificação de cosméticos, movimentando cerca de um R$ 1 milhão. Durante sua detenção, redes sociais atribuídas a ela seguem ativas. Any Awuada ganhou notoriedade ao afirmar ter tido um relacionamento com Neymar e por denunciar as péssimas condições em que está detida.



