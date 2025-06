Ministério Público da Alemanha investiga desaparecimento de Madeleine McCann Buscas na Praia da Luz são retomadas após novas suspeitas sobre Christian Bruckner Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 03/06/2025 - 16h13 (Atualizado em 03/06/2025 - 16h13 ) twitter

Ministério Público da Alemanha retoma buscas por criança desaparecida em Portugal há 18 anos

O Ministério Público da Alemanha ordenou novas buscas na Praia da Luz, em Portugal, relacionadas ao desaparecimento de Madeleine McCann há 17 anos. Christian Bruckner, cidadão alemão preso por outros crimes, é apontado como principal suspeito do sequestro e assassinato da menina.

As operações concentram-se em áreas como cisternas e ruínas que Bruckner frequentava. Ele possui antecedentes criminais, incluindo um caso de estupro na mesma região dois anos antes do desaparecimento de Madeleine. A ligação dele com o caso começou a ser investigada intensamente há cinco anos.

Madeleine desapareceu enquanto estava de férias com a família em um resort. Na noite do ocorrido, seus pais saíram para jantar e ao retornarem encontraram a janela aberta e a cama vazia. Investigações iniciais não tiveram sucesso em localizar Madeleine ou determinar seu destino.

O caso continua gerando grande interesse público e midiático. O Ministério Público Alemão afirma ter provas suficientes contra Bruckner, mas detalhes dessas evidências ainda não foram revelados.

Assista em vídeo - Ministério Público da Alemanha retoma buscas por criança desaparecida em Portugal há 18 anos

