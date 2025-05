Mistério cerca morte de jovem em forno industrial no Canadá Polícia canadense não encontra indícios de crime em caso de jovem encontrada morta Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/05/2025 - 15h13 (Atualizado em 26/05/2025 - 15h13 ) twitter

Quem é o Culpado? Funcionária é achada morta dentro de forno industrial de mercado

Uma jovem indiana de 19 anos foi encontrada morta dentro de um forno industrial no supermercado onde trabalhava em Toronto, Canadá. Seu corpo foi descoberto pela própria mãe, que também era funcionária do local e percebeu sua ausência. A polícia canadense não encontrou evidências de crime, suicídio ou acidente.

Funcionários gravaram vídeos destacando as rigorosas medidas de segurança do equipamento, que incluem um botão de acionamento externo e uma porta com trava de segurança. Após quatro meses de investigação sem conclusões definitivas, o supermercado reabriu suas portas e substituiu o forno.

A rede expressou pesar pelo ocorrido e afirmou estar colaborando com as autoridades e prestando apoio à família da jovem. O caso continua sem solução clara, deixando a questão sobre como a jovem foi parar dentro do forno ainda sem resposta.

