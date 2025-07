Mistério em SP: Motorista desaparecido entrega furgão a morador de rua Polícia investiga razões por trás da ação inesperada do motorista Bruno Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/07/2025 - 15h48 (Atualizado em 15/07/2025 - 15h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Motorista que desapareceu em SP confirma que entregou carro a morador em situação de rua

Na zona norte de São Paulo, o entregador Bruno, de 38 anos, surpreendeu ao entregar seu furgão a um morador em situação de rua. Após iniciar sua rotina de trabalho, Bruno perdeu contato com sua família, que acionou a polícia devido ao seu desaparecimento.

Durante a madrugada seguinte, o veículo foi localizado na avenida Engenheiro Caetano Álvares, conduzido por um homem sem residência fixa. Ele afirmou ter recebido as chaves diretamente de Bruno. Posteriormente encontrado pela polícia, Bruno confirmou em depoimento que entregou o veículo ao morador. As autoridades continuam investigando para entender os motivos por trás dessa ação inesperada e do desaparecimento temporário do motorista.

Assista ao vídeo - Motorista que desapareceu em SP confirma que entregou carro a morador em situação de rua

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!