Montador de móveis é encontrado morto após acidente em Mogi das Cruzes (SP) Manoel Ferreira foi socorrido pelo Samu, mas não chegou ao hospital Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 13/05/2025 - 15h23 (Atualizado em 13/05/2025 - 15h23 )

Montador de móveis é encontrado morto na rua após entrar em ambulância do Samu

Manoel Ferreira, de 33 anos, sofreu um acidente de moto em Mogi das Cruzes e foi socorrido pelo Samu. Após ser colocado na ambulância, ele foi encontrado morto na rua, levantando suspeitas de negligência no atendimento. A polícia investiga o desaparecimento do celular de Manoel e a falta de registros sobre incidentes durante o resgate.

O acidente ocorreu quando Manoel colidiu com um caminhão guincho. O dono do caminhão chamou o Samu após ouvir o impacto. Manoel estava consciente e relatou estar mal, mas não foi levado ao hospital. Imagens mostram a ambulância saindo do local do acidente e parando em outro ponto, onde o corpo foi encontrado.

A equipe do Samu foi afastada enquanto a investigação continua. A família questiona se a morte poderia ter sido evitada caso Manoel tivesse recebido atendimento hospitalar adequado. A prefeitura informou que o protocolo padrão não foi seguido.

Durante o resgate, houve questionamentos sobre se o socorro seguiu os procedimentos adequados. Informações indicam que Manoel demonstrava sinais de vida após o acidente, mas foi achado sem vida mais tarde. A situação levanta dúvidas sobre a eventual tentativa de comunicação com a polícia, que não obteve resposta até o encerramento da reportagem.

Manoel deixa dois filhos pequenos e sua família busca respostas sobre sua morte. O caso destaca a importância do cumprimento dos protocolos de resgate e a responsabilidade dos profissionais de emergência.

