Moradores cobram solução para buracos na Rua do Tombo em SP Desníveis e buracos continuam a provocar quedas na Zona Sul Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/08/2025 - 15h11 (Atualizado em 04/08/2025 - 15h11 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA Moradores da Rua do Tombo, na Zona Sul de SP, exigem soluções para buracos e desnivéis.

Problemas no asfalto têm causado quedas frequentes, especialmente entre idosos e mulheres.

Pessoas como Ingrid enfrentam sérias consequências, como fraturas, devido aos perigos da via.

Reparos solicitados via aplicativo SP156 não foram atendidos pela Prefeitura de São Paulo.

Rua do Tombo: via em São Paulo provoca queda de inúmeros pedestres

Na Zona Sul de São Paulo, a rua São Sebastião, conhecida como “Rua do Tombo”, permanece perigosa para pedestres devido aos desníveis e buracos no asfalto. As promessas das autoridades para resolver o problema não foram cumpridas, resultando em várias quedas de pedestres, especialmente entre idosos e mulheres.

Novas imagens mostram pessoas tropeçando e caindo na via. Ingrid é uma das vítimas; ela quebrou o pé ao tropeçar em um afundamento e ainda sofre com as sequelas meses depois. A rua é movimentada por pedestres, ônibus e caminhões, aumentando o risco de acidentes.

Moradores e comerciantes locais têm solicitado reparos através do aplicativo SP156, mas não receberam resposta da Prefeitura de São Paulo. A equipe do Balanço Geral já havia destacado o problema anteriormente. A reportagem aguarda um posicionamento das autoridades responsáveis.

Assista ao vídeo - Rua do Tombo: via em São Paulo provoca queda de inúmeros pedestres

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!