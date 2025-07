Moradores de Santana denunciam barulho e violência em bar na zona norte de São Paulo Incidente recente deixa homem ferido em estabelecimento com atividades irregulares Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/07/2025 - 16h22 (Atualizado em 18/07/2025 - 16h22 ) twitter

Barulho e confusão o dia todo: moradores da zona norte de São Paulo denunciam bar no local

Moradores do bairro Santana, na zona norte de São Paulo, têm denunciado um bar que causa confusão e barulho constante na região. O local, que antes operava em horário limitado, agora oferece diversas atividades ao longo do dia, algumas consideradas ilícitas pelos residentes. Recentemente, um homem foi agredido no estabelecimento e precisou ser levado ao hospital.

Imagens feitas por vizinhos mostram a movimentação intensa e a expulsão de um homem do local, seguida por uma discussão com uma mulher. Embora o vídeo não capture a agressão em si, fotos mostram mulheres próximas à vítima caída e a chegada da polícia. Apesar das frequentes denúncias e presença policial esporádica, os problemas persistem, gerando insegurança entre os moradores.

