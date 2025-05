Moradores do Capão Redondo pedem ação policial contra bailes funk Festas voltaram a ocorrer e causam transtornos na zona sul de São Paulo Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/05/2025 - 15h29 (Atualizado em 15/05/2025 - 15h29 ) twitter

Moradores do Capão Redondo cobram policiamento para evitar bailes funk na região

Moradores do bairro Capão Redondo, localizado na zona sul de São Paulo, enfrentam novamente problemas com bailes funk que perturbam a tranquilidade da região. As festas haviam sido interrompidas após ação policial, mas retornaram causando incômodos aos residentes, que relatam dificuldades para dormir e aumento da criminalidade.

Os eventos ocorrem principalmente aos domingos e se estendem por mais de 24 horas, trazendo barulho excessivo e insegurança. Relatos indicam que a polícia enfrenta resistência quando acionada, dificultando a dispersão dos participantes. Moradores afirmam que a fiscalização anterior trouxe alívio temporário, mas agora não tem sido efetiva.

Desde outubro do ano passado, a situação tem se agravado com o retorno mais intenso dos bailes. Moradores pedem que a polícia intensifique as ações para garantir segurança e paz no bairro. A comunidade também denuncia locais específicos incentivando essas festas, solicitando medidas para coibir tais práticas.

