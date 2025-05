Motorista de ônibus morre após ser atropelado e prensado contra um poste em Taboão da Serra (SP)

Elias Baltazar, motorista de ônibus de 43 anos, morreu após ser atingido por um carro desgovernado. O acidente aconteceu enquanto ele aguardava o transporte para voltar para casa. O motorista do veículo, que estava embriagado, também ficou ferido. Elias foi prensado entre o carro e um poste, teve as pernas amputadas e, apesar da ajuda de moradores, não resistiu. A Polícia Civil abriu um inquérito para investigar o caso. Moradores pedem mais sinalização na avenida e justiça por Elias, que deixou esposa e duas filhas.



