Moradores reclamam de transtornos em condomínio sem garagem na Zona Norte de SP

Balança Povão: Moradores da zona norte de SP reclamam de rua estreita e ponto de ônibus distante

Moradores do condomínio no Parque Novo Mundo, Zona Norte de São Paulo, enfrentam dificuldades devido à falta de vagas de garagem. O complexo residencial inaugurado recentemente abriga duas mil famílias em seis prédios sem vagas para veículos. Os carros são estacionados na Rua Baracela, uma via estreita e congestionada.

Os residentes relatam danos frequentes aos veículos e riscos causados pelo tráfego intenso de caminhões e ônibus. Além disso, o transporte público é escasso, com o ponto de ônibus mais próximo a um quilômetro e longos intervalos entre as linhas disponíveis.

A infraestrutura local também apresenta desafios como a falta de asfalto adequado, iluminação pública deficiente e acúmulo de lixo. As autoridades municipais estão cientes das reclamações e prometeram estudos para melhorias na área. Entretanto, os moradores continuam aguardando soluções efetivas para esses problemas diários.

Assista ao vídeo - Balança Povão: Moradores da zona norte de SP reclamam de rua estreita e ponto de ônibus distante

