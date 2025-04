Motocicletas colidem em Jundiaí (SP) e morador é atropelado Ultrapassagem imprudente leva moto a invadir calçada e ferir pedestre Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 17/04/2025 - 15h36 (Atualizado em 17/04/2025 - 15h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Morador que saía de casa para levar o lixo é atingido por motocicleta descontrolada em São Paulo

Em Jundiaí, São Paulo, uma tentativa de ultrapassagem imprudente em uma lombada resultou em um acidente envolvendo duas motocicletas. As motos colidiram e uma delas invadiu a calçada, atropelando Danilo Oliveira, que estava descartando lixo.

Danilo sofreu uma fratura na perna e enfrenta dificuldades financeiras por não poder trabalhar durante sua recuperação de seis meses. Ele é autônomo e está sem cobertura de seguros como DPVAT ou assistência do INSS.

O acidente ocorreu em uma via estreita com velocidade máxima de 30 km/h, onde a ultrapassagem é proibida devido à faixa contínua. O motociclista responsável prestou socorro e ajuda com custos médicos, mas isso não cobre a perda de renda de Danilo.

A situação agravou as dificuldades financeiras de Danilo, que busca alternativas para sustentar sua família. A judicialização pode ser uma opção para compensação pelos danos causados.

‌



Assista em vídeo - Morador que saía de casa para levar o lixo é atingido por motocicleta descontrolada em São Paulo

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!